Volley femminile Italia: Battipagliese riparte

Volley femminile Italia: Battipagliese riparte

L’Oricar Battipagliese Volley è pronta a tornare in campo dopo la pausa natalizia. La formazione battipagliese riprenderà il proprio cammino l’11 gennaio alle ore 17.30, affrontando in trasferta l’ASD Pallavolo Pozzuoli nella decima giornata di campionato di Serie C femminile – Girone B.

La ripresa dell’attività coincide con un cambiamento alla guida tecnica: la società ha comunicato l’avvicendamento in panchina, sarà De Rosa il nuovo allenatore incaricato di condurre la squadra nel prosieguo della stagione, subentrando a Pietro Mastronardi.

Attualmente l’Oricar Battipagliese Volley occupa l’ottava posizione con 5 punti, frutto di due vittorie e sei sconfitte nelle prime otto gare disputate. Il girone è guidato dal Molinari Napoli, ancora imbattuto, seguito da Pozzuoli e Benevento. La ripartenza di gennaio rappresenta dunque una fase significativa del campionato, in cui la squadra battipagliese sarà chiamata a consolidare il proprio rendimento nella seconda parte della stagione.

