Volley femminile Italia

Il sito ufficiale della Lega Volley Femminile presenta una sezione dedicata alle news, con una serie di articoli e foto relative alle squadre e agli atleti della Serie A2. Tra le squadre citate ci sono Alice Trampus, Altino Volley, CDA Talmassons, Matteo Ingratta e Tenaglia Abruzzo Volley. Il sito include anche una sezione dedicata alla photogallery, con una serie di immagini relative alle partite e agli eventi della Serie A2. Inoltre, il sito presenta una sezione dedicata alle statistiche, con informazioni sui rendimenti degli atleti e delle squadre, nonché una sezione dedicata agli eventi, con informazioni sulla Supercoppa, la Coppa Italia A1 e A2 e altri tornei. Il sito è disponibile in due lingue, italiano e inglese.

