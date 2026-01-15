Volley Conegliano vince contro Dresda

Il match tra Imoco Volley Conegliano e Dresda, valido per la quarta giornata della Champions League volley femminile, è iniziato. Le Pantere di Daniele Santarelli cercano di continuare a fare bene anche in Europa, dopo la tostissima sfida in trasferta contro Chieri. La squadra di Isabelle Haak cerca la vittoria in casa contro le giovanissime tedesche, dopo averle dominate nella gara d’andata per 0-3.

Il Dresda viene dalla sconfitta europea contro lo Zeren Spor, che le ha battute per 3-0. Le campionesse in carica della Champions League sono favorite per la vittoria finale del match, ma il gruppo tedesco potrebbe regalare sorprese vista la sua crescita. Il match si è svolto al Palaverde di Villorba, con i giudici Erdal Akinci e Juraj Mokry.

Conegliano vince il primo set per 25-19, grazie al pallonetto di Daalderop che confonde la difesa tedesca. Nel secondo set, le venete vincono 25-23, con il pallonetto vincente della neoentrata Adigwe. Il terzo set si conclude con la vittoria di Conegliano per 25-19, grazie all’attacco di Akimoto che esce e consegna la vittoria alle ragazze di Santarelli.

Con questa vittoria, Conegliano si riprende la vetta del girone e si assicura il passaggio del turno, essendo matematicamente certe di arrivare almeno seconde. Le ragazze del Dresda hanno mostrato un miglioramento netto rispetto all’andata, ma non è bastato per compiere l’impresa al Palaverde.