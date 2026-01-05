Volley: Bear Wool Volley a Biella

La 21ª edizione del Bear Wool Volley si è conclusa nella serata di lunedì 5 gennaio con le premiazioni al Biella Forum.

I risultati della competizione sono stati i seguenti:

– Under 14 Femminile: il Moncalieri Volley Bianca Modit ha vinto contro il BTM In Volley Piemonte. La migliore giocatrice è stata Andra Cozma.

– Under 15 Maschile: la Valtrompia Volley ha vinto contro la Pallavolo La Bollente Acqui. Il miglior giocatore è stato Tommaso Mazzetti.

– Under 16 Femminile: la RTZ Bern-Solothurn ha battuto l’Impresind Desio Volley Brianza. La migliore giocatrice è stata Ance Anna Cimdina.

– Under 17 Maschile: l’Enercom SPB Biella ha vinto contro la Valtrompia Volley. Il miglior giocatore è stato Lorenzo Petrache.

– Under 19 Maschile: il Colombo Genova Psa Italy ha vinto contro il Next Star Sant’Anna Volley. Il miglior giocatore è stato Lorenzo Corradi.

– Under 18 Femminile: il Volleyrò Casal de Pazzi Roma ha sconfitto il Vivi Energia Busnago. La migliore giocatrice è stata Aleksandra Baleva.

– Special Olympics: Libertà e Coraggio ha vinto contro Eunike.

Gli organizzatori del Bear Wool Volley hanno espresso ringraziamenti a tutti i volontari coinvolti, ai responsabili delle palestre biellesi, allo staff, agli enti patrocinanti e agli sponsor che hanno permesso di realizzare la manifestazione. Hanno inoltre ringraziato Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Federazione Italiana Pallavolo, CONI, Regione Piemonte, Provincia di Biella e Special Olympics Italia Team Piemonte per il sostegno durante l’organizzazione dell’evento, e il programma Italia dei Giochi, di Fondazione Milano Cortina 2026.