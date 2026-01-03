Volley, Altotevere cade contro Belluno

La ErmGroup Altotevere ha interrotto la sua striscia di otto vittorie consecutive, perdendo in casa contro Belluno con un punteggio di 0-3. La partita è stata dominata dai veneti, che hanno sfruttato la debolezza della battuta avversaria e hanno messo in mostra una prestazione solida in tutti i fondamentali. L’Altotevere ha cercato di reagire, ma non è riuscita a trovare il ritmo giusto e ha commesso troppi errori.

La formazione di Bartolini ha iniziato la partita con il sestetto titolare, ma non è riuscita a trovare il giusto equilibrio. Belluno ha preso il controllo della partita fin dai primi scambi e non ha più mollato la presa. L’Altotevere ha cercato di rientrare in partita con l’ingresso di Favaro al posto di Cappelletti, ma non è riuscita a cambiare il corso della gara.

Nel secondo set, l’Altotevere ha cercato di fare meglio, ma Belluno ha continuato a dominare. La squadra di Bartolini ha provato a riavvicinarsi, ma i veneti hanno chiuso il set sul 16-25. Nel terzo set, l’Altotevere ha cercato di cambiare something, ma Belluno ha mantenuto il controllo della partita e ha chiuso il match sul 16-25.

La sconfitta dell’Altotevere ha comportato anche la perdita del secondo posto in classifica. La squadra di Bartolini dovrà ora rifarsi già martedì, quando affronterà la capolista Reggio Emilia. La partita contro Belluno ha visto anche un infortunio alla caviglia per Quarta, che dovrà essere valutato nei prossimi giorni.