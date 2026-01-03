Volley: Altamura-Altino in Puglia

La stagione regolare di serie A2 sta per entrare nel suo rush finale, con solo tre gare rimaste prima del termine. La Tenaglia Abruzzo Altino Volley affronterà la Panbiscò Leonessa Altamura in Puglia. La classifica del girone B è molto concorrenza, con sei squadre che lottano per i punti.

La partita sarà fondamentale per le due squadre, che devono fare risultato per restare nelle zone alte della graduatoria. La Panbiscò Leonessa Altamura ha la superiorità nei punti fatti e negli attacchi vincenti, mentre la Tenaglia Abruzzo Altino Volley si distingue per il minor numero di punti subiti e il maggior numero di ace.

La formazione pugliese è allenata da coach Matteo Dell’Anna e ha un roster che comprende giocatrici come Monika Krasteva, Tai Masyn Bierria e Valentina Soriani. La Tenaglia Abruzzo Altino Volley, invece, si affida alla palleggiatrice Anita Bagnoli, che ha dichiarato di avere molta fiducia nella sua squadra e di credere fortemente che la partita sarà una battaglia.

La partita sarà diretta da Pierpaolo Di Bari e Luigi Pasciari e sarà disponibile gratuitamente in diretta streaming sul canale YouTube di Volleyball World Italia. La classifica dopo quindici giornate vede la Talmassons in testa con 38 punti, seguita da Brescia e Padova. La Tenaglia Abruzzo Altino Volley è al sesto posto con 21 punti, a pari merito con il Fasano.