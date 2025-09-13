Volkswagen e intelligenza artificiale: investimenti in innovazione

In occasione dell’IAA Mobility, il Gruppo Volkswagen ha comunicato l’intenzione di investire fino a un miliardo di euro per espandere l’uso dell’intelligenza artificiale (AI) entro il 2030. Questa iniziativa è parte della strategia di investimento attuale dell’azienda.

Il principale obiettivo è sviluppare veicoli dotati di intelligenza artificiale e migliorare le applicazioni industriali, oltre a potenziare le infrastrutture IT ad alte prestazioni. Ciò consentirà di portare sul mercato novità e veicoli in modo più rapido. Utilizzando l’AI, Volkswagen prevede di aumentare l’efficienza e rafforzare la propria posizione nel mercato tecnologico globale.

Hauke Stars, membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Volkswagen, ha sottolineato che l’intelligenza artificiale rappresenta una tappa fondamentale per diventare un leader tecnologico nel settore automobilistico. Ha inoltre dichiarato che l’AI è essenziale per migliorare la velocità, la qualità e la competitività nella catena del valore, dalla progettazione alla produzione.

Volkswagen sta già implementando oltre 1.200 applicazioni di intelligenza artificiale nelle principali aree di business, con diverse altre in fase di sviluppo. A lungo termine, l’integrazione sistematica dell’AI potrebbe portare a risparmi sui costi fino a quattro miliardi di euro entro il 2035.

Per ampliare ulteriormente l’uso dell’intelligenza artificiale, Volkswagen prevede di collaborare più strettamente con partner tecnologici e industriali. Un progetto di rilevanza è il Large Industry Model (LIM), che mira a ottimizzare i flussi di lavoro attraverso l’analisi dei dati reali, contribuendo a una logistica più efficace. Un esempio è Catena-X, una piattaforma aperta che facilita lo scambio sicuro di dati tra i principali attori del settore automobilistico.