25.2 C
Roma
sabato – 13 Settembre 2025
Tecnologia

Volkswagen e intelligenza artificiale: investimenti in innovazione

Da StraNotizie
Volkswagen e intelligenza artificiale: investimenti in innovazione

In occasione dell’IAA Mobility, il Gruppo Volkswagen ha comunicato l’intenzione di investire fino a un miliardo di euro per espandere l’uso dell’intelligenza artificiale (AI) entro il 2030. Questa iniziativa è parte della strategia di investimento attuale dell’azienda.

Il principale obiettivo è sviluppare veicoli dotati di intelligenza artificiale e migliorare le applicazioni industriali, oltre a potenziare le infrastrutture IT ad alte prestazioni. Ciò consentirà di portare sul mercato novità e veicoli in modo più rapido. Utilizzando l’AI, Volkswagen prevede di aumentare l’efficienza e rafforzare la propria posizione nel mercato tecnologico globale.

Hauke Stars, membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Volkswagen, ha sottolineato che l’intelligenza artificiale rappresenta una tappa fondamentale per diventare un leader tecnologico nel settore automobilistico. Ha inoltre dichiarato che l’AI è essenziale per migliorare la velocità, la qualità e la competitività nella catena del valore, dalla progettazione alla produzione.

Volkswagen sta già implementando oltre 1.200 applicazioni di intelligenza artificiale nelle principali aree di business, con diverse altre in fase di sviluppo. A lungo termine, l’integrazione sistematica dell’AI potrebbe portare a risparmi sui costi fino a quattro miliardi di euro entro il 2035.

Per ampliare ulteriormente l’uso dell’intelligenza artificiale, Volkswagen prevede di collaborare più strettamente con partner tecnologici e industriali. Un progetto di rilevanza è il Large Industry Model (LIM), che mira a ottimizzare i flussi di lavoro attraverso l’analisi dei dati reali, contribuendo a una logistica più efficace. Un esempio è Catena-X, una piattaforma aperta che facilita lo scambio sicuro di dati tra i principali attori del settore automobilistico.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
Erykah Badu in Italia: concerti imperdibili a Milano e Roma
Articolo successivo
Il potere di The Voice of Hind Rajab al cinema italiano
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.