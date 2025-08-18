Volkswagen diventa Official Partner della Serie A italiana

Volkswagen sta per rafforzare la propria presenza nel calcio italiano attraverso un accordo storico con la Lega Serie A, diventando il primo Official Automotive Partner del campionato. Questa collaborazione prenderà il via con la prossima stagione e vedrà il logo Volkswagen integrato nelle grafiche televisive.

Per Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, questa partnership rappresenta un’importante occasione per valorizzare il prestigio del campionato e per associare il calcio italiano a un marchio noto a livello globale per la sua affidabilità e innovazione. Andrea Alessi, Brand Manager di Volkswagen Italia, considera l’accordo un passo cruciale nella strategia dell’azienda per avvicinarsi al mondo dello sport più popolare in Italia.

L’obiettivo di Volkswagen è quello di rafforzare il legame con milioni di tifosi, sottolineando anche il proprio impegno per un futuro più sostenibile. Il marchio ha già esperienza nel calcio italiano, essendo partner ufficiale delle Nazionali Italiane di calcio, che comprendono le squadre maschili e femminili, quelle di futsal, beach soccer ed e-sports, fino al biennio 2025-2026. Con l’ingresso in Serie A, Volkswagen mira a raggiungere un pubblico ancora più ampio e appassionato.

Questa iniziativa sottolinea la crescente interazione tra il mondo automobilistico e quello sportivo, come dimostra l’interesse di personalità come Neymar per l’automotive di lusso e le sue ultime creazioni.