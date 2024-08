Volksbank, utile semestrale sale a 58 milioni di euro. Proposta distribuzione straordinaria

– La banca altoatesina Volksbank ha chiuso il primo semestre del 2024 con un utile netto di 58 milioni di euro, in aumento dell’8,5% rispetto allo stesso periodo del 2023. L’istituto ha registrato un incremento del 2,2% del margine finanziario, arrivato a circa 194 milioni di euro, grazie al contributo delle commissioni +5,7% ed alla normalizzazione dell’attività di finanza, che più che compensano l’incremento degli interessi passivi per la remunerazione della raccolta della clientela.

Rispetto a fine 2023, la liquidità delle famiglie ed imprese è cresciuta di oltre 220 milioni di euro +2,6%, i crediti alla clientela di circa 70 milioni di euro +0,9% e la raccolta gestita fondi comuni di investimento, assicurazioni vita è cresciuta di circa 230 milioni di euro +7,1%.

Il rischio di credito è stabile a ca. 15 punti base, grazie alle minori classificazioni tasso di deterioramento allo 0,8% ed agli importanti recuperi sulle posizioni già classificate 13 milioni di euro. La quota netta del portafoglio dei crediti deteriorati sul portafoglio complessivo NPL ratio netto è giunta ormai al 1,7%, in ulteriore riduzione dal 1,9% del dicembre 2023. Le coperture del portafoglio deteriorato salgono ulteriormente, raggiungendo il 59,5%, 10 punti percentuali al di sopra della media del Sistema

I coefficienti patrimoniali, già al netto delle distribuzioni previste, si confermano solidi ed in crescita, con il coefficiente patrimoniale Total Capital Ratio TCR fully phased che sale dal 16,6% di fine 2023 al 17,0% ed il Common Equity Tier 1 Ratio CET1 fully phased che sale dal 15,3% di fine 2023 al 15,7%.

“Il 2024 di Volksbank sta ulteriormente confermando l’affidabilità e l’attendibilità del percorso definito nel Piano I-mpact 2026 – ha commentato il presidente Lukas Ladurner – Registriamo risultati solidi, grazie ai collaboratori della Banca che forniscono un servizio eccellente ai clienti, incrementano i volumi, il numero di clienti e le quote di mercato e anticipano le sfide poste dall’inflazione, dallo scenario dei tassi di interesse e dalla stagnazione congiunturale”.

Il consiglio di amministrazione ha deciso di convocare per il 25 settembre 2024 un’assemblea per proporre la distribuzione di un dividendo da riserve di utili per un importo complessivo di oltre 10 milioni di euro che si somma ai 32 milioni di euro di dividendi già distribuiti ai soci a maggio 2024. L’Assemblea sarà anche chiamata a definire la data per l’assegnazione di 1 azione gratuita ogni 30 detenute, già deliberata dai soci lo scorso 20 aprile, sulla base della proposta di utilizzare il 28 novembre 2024 quale record date