Voliamo in Spagna alla scoperta del gioiello della Costa Brava: tra storia, tradizione e natura c’è un mondo da esplorare

Un’esplosione di colori e tradizioni: Blanes, un borgo catalano

Blanes, situato nella provincia di Girona in Catalogna, è un comune spagnolo con una storia che si estende fino all’epoca romana, quando era abitato dagli Iberi. Conosciuto come la “Porta della Costa Brava,” Blanes offre una ricca eredità culturale, visibile nelle sue architetture storiche, tra cui il Castell de Sant Joan e la Chiesa di Santa Maria. Questo borgo ha vissuto periodi di grande fioritura sotto diverse dominazioni, dai Goti ai Mori fino ai Cristiani.

Tra le principali attrazioni, il Jardí Botànic Marimurtra si distingue per la sua bellezza naturale, mentre il Castillo de San Juan offre panoramicità mozzafiato. La Platja de Blanes è una delle spiagge più belle della regione, perfetta per il relax e gli sport acquatici, come kayak e paddle surf. Passeggiare nel centro storico permette ai visitatori di scoprire l’architettura caratteristica del luogo.

Ogni estate, Blanes si anima con il Concurs de Focs d’Artifici, un evento internazionale di fuochi d’artificio che attira migliaia di turisti. Questa manifestazione rappresenta un momento di celebrazione che illumina il cielo estivo con colori vivaci e feste.

Per raggiungere Blanes, l’aeroporto più vicino è Girona-Costa Brava, a circa 30 km, facilmente accessibile in auto o mezzi pubblici. Barcellona dista un’ora di auto ed è ben collegata con autobus e treni. La bellezza naturale e l’atmosfera vibrante di Blanes rendono il borgo una meta imperdibile per chi cerca storia, cultura e tradizione.