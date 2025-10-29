Voli Swiss da Ginevra: cambiamenti per le destinazioni europee

Swiss annuncerà una riduzione dei voli a corto raggio dall’aeroporto di Ginevra a partire dall’estate 2026. Un portavoce ha spiegato che questa decisione è stata presa per ottimizzare l’uso della flotta tra Zurigo e Ginevra a causa di risorse limitate.

Le cinque destinazioni interessate dalla riduzione sono Berlino, Copenaghen, Amburgo, Oslo e Monaco. Nonostante questa diminuzione, il programma estivo del 2026 comprenderà un totale di 112 destinazioni in partenza da Zurigo e Ginevra.

Da Zurigo, i passeggeri potranno scegliere tra 70 destinazioni europee e 25 intercontinentali. Inoltre, Swiss offrirà 29 destinazioni a corto raggio da Ginevra, inclusa New York.