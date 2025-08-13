Voli low cost da Milano: le offerte imperdibili per l’estate 2025

Sognate di partire per una vacanza senza svuotare il portafoglio? Le ultime offerte di Wizz Air potrebbero fare al caso vostro. Con tariffe a partire da soli 14,99 euro, la compagnia aerea offre numerosi voli low-cost per la prossima estate 2025, rendendo accessibili diverse destinazioni affascinanti.

Partendo da Milano Malpensa, uno dei principali hub di Wizz Air in Italia, i viaggiatori possono scegliere tra un’ampia gamma di mete, che includono città europee, luoghi balneari e capitali del Mediterraneo. Tra le offerte più vantaggiose figurano: Parigi Beauvais a 14,99 euro, Barcellona a 19,99 euro, Heraklion e Madrid a 24,99 euro, Lampedusa a 31,99 euro e molte altre.

La compagnia non si limita a destinazioni internazionali, ma offre anche voli nazionali verso Catania e Olbia, ideali per esplorare le bellezze naturali della Sicilia e della Sardegna. Prenotare è semplice attraverso il sito ufficiale di Wizz Air o l’app mobile disponibile per iOS e Android. Queste piattaforme consentono non solo di accedere alle tariffe speciali, ma anche di gestire le prenotazioni e aggiungere servizi extra.

Le offerte sono limitate e possono variare in base alla rotta, quindi è consigliabile prenotare in fretta. Per l’estate 2025, Wizz Air ha programmato oltre 13 milioni di posti su più di 200 rotte, collegando circa 80 destinazioni in 30 Paesi. Milano Malpensa sarà servita da 50 voli verso 25 Paesi, offrendo così ai viaggiatori una straordinaria varietà di opzioni a prezzi competitivi.