Voli Garantiti: Scopri le Opzioni Disponibili

Il 9 aprile si prevedono ritardi e cancellazioni per i voli a causa di uno sciopero nazionale indetto dal sindacato Cub trasporti, che coinvolgerà il personale del comparto aereo. La protesta durerà quattro ore, dalle 10.30 alle 14.30, e coinvolgerà anche gli assistenti di volo di EasyJet, causando disagi nelle operazioni di imbarco e gestione dei bagagli nei principali aeroporti italiani. Lo sciopero è motivato da un peggioramento delle condizioni contrattuali, tra cui riduzioni salariali, mancanza di garanzie sulla salute e sicurezza, e inattività nelle maggiorazioni per i turni domenicali.

In particolare, presso gli aeroporti di Linate e Malpensa, il personale della società SEA osserverà un’agitazione dalle 12 alle 14. I dipendenti della Gesap, che gestisce l’aeroporto di Palermo, effettueranno uno sciopero di otto ore, dalle 10.30 alle 18.30. EasyJet ha comunicato che in caso di cancellazioni i passeggeri potranno riprenotare un volo gratuitamente, richiedere un voucher valido per 12 mesi o ricevere un rimborso completo.

Le proteste potrebbero influire sulla regolarità dei voli in tutta Italia, pertanto si consiglia ai viaggiatori di informarsi presso le compagnie aeree. Nonostante gli scioperi, Enac ha garantito operazioni di volo nelle fasce orarie di tutela, specificamente dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.