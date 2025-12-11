Voli Ethiopian per Jizan in Arabia Saudita

Il vettore africano Ethiopian Airlines ha annunciato il nuovo servizio passeggeri per Jizan, in Arabia Saudita, a partire dal 1° febbraio 2026. Questo nuovo collegamento rafforzerà la presenza di Ethiopian Airlines nel Regno dell’Arabia Saudita, aggiungendo Jizan alle destinazioni già servite di Jeddah, Dammam, Riad e Medina. Ciò offrirà ai passeggeri ulteriori possibilità di connessione attraverso il vasto network globale della compagnia.

Il CEO del Gruppo Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, ha espresso soddisfazione per l’inserimento di Jizan al network globale, rafforzando ulteriormente la presenza in Medio Oriente e nella regione del Golfo. L’avvio di questo nuovo servizio contribuirà a intensificare i flussi commerciali e turistici e a rafforzare i legami tra le comunità attraverso la rete internazionale, offrendo ai clienti collegamenti comodi e flessibili da e per Jizan.

Attualmente Ethiopian Airlines opera oltre 40 voli settimanali, passeggeri e cargo, da e per l’Arabia Saudita, e 136 voli settimanali verso 14 destinazioni nel più ampio Medio Oriente e nella regione del Golfo. Ciò facilita gli scambi commerciali e i flussi turistici con l’Africa e il resto del mondo. Inoltre, Ethiopian offre accesso a ulteriori destinazioni attraverso accordi con diverse compagnie aeree in Medio Oriente e nelle regioni del Golfo.