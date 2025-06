Voli estivi: come risparmiare in un’estate di rincari

Quest’estate, i prezzi dei voli sono aumentati notevolmente, rendendo difficile per molti realizzare il sogno di viaggiare. Le tariffe dei voli nazionali sono salite del 44%, quelle europee del 43% e i voli intercontinentali del 16%, con un rincaro medio del 40% rispetto all’anno precedente. Anche i voli low cost, una soluzione apparentemente conveniente, possono rivelarsi più costosi a causa di spese aggiuntive per bagagli, scelta dei posti e altri servizi, facendo lievitare il prezzo finale. Ad esempio, un biglietto Wizz Air che parte da 24,99 euro può arrivare a superare i 115 euro con costi extra.

Per risparmiare senza rinunciare alle vacanze, gli esperti raccomandano di pianificare con anticipo, prenotando due o tre mesi prima, evitando così prenotazioni impulsive o last minute che possono risultare costose. È importante prestare attenzione ai costi nascosti che emergono durante il processo di acquisto, in quanto possono fare la differenza nel prezzo finale. Inoltre, confrontare le offerte tra diverse compagnie è essenziale per ottenere il miglior affare.

In questo contesto di rincari, è fondamentale mantenere alta l’attenzione. Informarsi, leggere attentamente le condizioni di vendita e valutare diverse opzioni sono pratiche utili per non trasformare la voglia di viaggiare in un impegno economico insostenibile. Solo chi riuscirà a pianificare con astuzia potrà volare senza rimpianti e senza sorprese sul costo finale.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.finanza.com