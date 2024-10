Voli Dirottati: Attivazione del Piano di Emergenza

Un violento temporale ha colpito Palermo e la sua provincia il pomeriggio di sabato 19 ottobre, causando gravi disagi, in particolare all’aeroporto Falcone e Borsellino. Le intense precipitazioni hanno provocato allagamenti significativi all’interno del terminal, con acqua che ha invaso diverse aree, in particolare il settore dello smistamento bagagli. Inoltre, ci sono state interruzioni di corrente che hanno ostacolato le operazioni di arrivo e partenza.

In seguito all’emergenza, la Gesap, la società di gestione dell’aeroporto, ha attivato il Pet (Piano di Emergenza Terminal), evacuando i passeggeri. Le operazioni di ripristino si preannunciano lunghe visto che il maltempo ha danneggiato diverse infrastrutture. Molti voli in arrivo sono stati deviati su altri aeroporti siciliani come Catania e Trapani, e alcuni anche su Lamezia Terme in Calabria. Tra i voli dirottati ci sono il Ryanair FR4933 da Parigi e il FR3360 da Berlino, entrambi cambiati verso Lamezia, così come il volo LX1744 della Swiss da Zurigo, dirottato a Catania. I vigili del fuoco sono attualmente attivi per mettere in sicurezza le aree allagate all’interno dell’aeroporto.

Nonostante gli sforzi del personale aeroportuale per minimizzare i disagi e garantire la sicurezza dei passeggeri, non è chiaro quando l’aeroporto riprenderà a funzionare regolarmente, visto che le condizioni meteorologiche continuano a essere critiche. Anche la città di Palermo e i comuni limitrofi sono stati pesantemente colpiti dal maltempo, con molte strade trasformate in torrenti che rendono difficile la circolazione.

In via Re Ruggero, viale Regione Siciliana e via Ugo La Malfa, molti veicoli sono rimasti intrappolati nell’acqua, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. Nella provincia si registrano problemi significativi, come lungo la statale 113 tra Villabate e Ficarazzi, dove gli allagamenti hanno reso il traffico quasi impossibile. A Bagheria, un forte acquazzone ha inondato il sottopasso di viale Bagnera, bloccando diverse automobili. La Protezione Civile e la Polizia Locale sono intervenute per salvare una famiglia con due bambini bloccati.