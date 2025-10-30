Voli dall’Ancona International Airport per nuove destinazioni

Attualmente, l’Aeroporto Internazionale di Ancona offre un pacchetto di 14 destinazioni per i viaggiatori. Presto si attende l’aggiunta di un volo per Napoli, attraverso i “voli di continuità territoriale”, che dovrà però attendere l’esito di un nuovo bando da parte dell’Enac.
Nel frattempo, Volotea attiverà un collegamento per Madrid durante il periodo natalizio. La stessa compagnia opererà già tre rotte interne verso Catania, Olbia e Palermo, oltre a un volo verso Parigi Orly e un’altra destinazione in Spagna, Barcellona.
Ryanair offre collegamenti internazionali per Bruxelles Charleroi, Cracovia, Düsseldorf, Londra Stansted e, naturalmente, Catania. Anche la compagnia Lufthansa è presente con un volo per Monaco di Baviera.
Wizz Air garantisce il volo per Tirana, mentre dal 3 novembre, grazie a un nuovo bando di continuità territoriale, la compagnia danese Dat inizierà a operare collegamenti verso Roma-Fiumicino e Milano-Linate. La proposta di un volo per Napoli-Capodichino porterebbe il totale delle destinazioni a 15.
L’Aeroporto Internazionale di Ancona potrebbe quindi ampliare ulteriormente la sua offerta, in base alle decisioni del nuovo vertice dell’aeroporto.
