Viaggi

Voli Aeroitalia: riprendono i collegamenti da Foggia a Milano e Torino

Voli Aeroitalia: riprendono i collegamenti da Foggia a Milano e Torino

Aeroitalia ha aperto le vendite dei voli da Foggia verso Milano e Torino, con ripresa dei collegamenti prevista il 1° novembre. Questa nuova iniziativa segna il passaggio dalla compagnia greca Lumiwings ad Aeroitalia, dopo che quest’ultima ha dovuto sospendere i suoi voli a causa di una decisione del tribunale commerciale di Londra.

I biglietti sono disponibili sia sul sito web della compagnia che tramite l’app di Aeroitalia, compatibile con sistemi operativi iOS e Android. La rotta per Malpensa sarà attiva tutti i giorni, mentre quella per Torino avrà due frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì.

In meno di tre settimane, Aeroitalia ha organizzato la ripresa dei collegamenti aerei. Prima della sospensione dei voli Lumiwings, Foggia era collegata a diverse destinazioni, tra cui Milano Linate, Bergamo, Venezia, Torino e Monaco di Baviera. Attualmente si attende notizie su una possibile apertura di collegamenti anche verso Roma, che garantirebbe ai passeggeri di Foggia accesso a importanti rotte nazionali e internazionali da Fiumicino.

