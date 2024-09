Voli aerei: il vicino di posto maleducato è il peggior incubo degli italiani

Un’indagine condotta da Volotea in collaborazione con Analytics Arts ha rivelato che il principale motivo di fastidio per il 47% dei viaggiatori italiani durante i voli aerei è rappresentato dal vicino di posto maleducato. Questo dato evidenzia la preferenza degli italiani per un volo tranquillo, caratterizzato da relax, musica e lettura. Il campione della ricerca, rappresentativo della popolazione italiana tra i 25 e i 70 anni che ha viaggiato in aereo nell’ultimo anno, ha rivelato che gli uomini (54%) tendono a tollerare meno i passeggeri invadenti rispetto alle donne (40%).

Un altro fattore di disturbo durante il volo sono le turbolenze, segnalate dal 27% dei partecipanti. Inoltre, è interessante notare la scaramanzia degli italiani: quasi il 65% presta particolare attenzione agli annunci di sicurezza degli assistenti di volo, per prepararsi a qualsiasi evenienza. Anche in questo caso, le donne si sono dimostrate più sensibili, con il 68% che ascolta attentamente le indicazioni, rispetto al 62% degli uomini. Le donne sono anche più infastidite dalle turbolenze (33%).

Altri elementi che causano fastidio durante il volo includono la temperatura eccessivamente alta o bassa all’interno della cabina (13%) e, sorprendentemente, i capricci dei bambini (12%). Questo suggerisce che, sebbene i bambini possano essere fonte di disturbo, non sono la maggiore preoccupazione dei viaggiatori.

Per quanto riguarda le attività preferite in volo, la maggior parte degli italiani si dedica a riposarsi (54%), ascoltare musica (48%) e leggere un libro (40%). Le fasce di età più giovani (25-34 anni) mostrano una preferenza particolare per l’ascolto di musica (69%) e la visione di film o serie TV (40%), mentre i viaggiatori over 55 tendono a socializzare con gli altri passeggeri (35%). Infine, solo una minima parte degli intervistati si occupa di cruciverba e riviste durante il volo, indicando che queste attività sono più legate al relax in spiaggia piuttosto che all’esperienza di volo. In sintesi, gli italiani cercano di rendere i loro viaggi aerei il più piacevoli possibile, evitando lavorare e preferendo momenti di svago e relax.