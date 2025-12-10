Voli a Natale: prezzi in Italia più cari che all’estero

Milano, 10 dicembre 2025, è stato condotto uno studio sui costi dei voli a/r in partenza da Milano e Roma verso 24 destinazioni, sia in periodi festivi che non. I risultati mostrano che volare durante le vacanze natalizie può essere molto costoso, con aumenti che possono raggiungere livelli sproporzionati, specialmente per le destinazioni più “sensibili” come le isole e altre regioni del Sud.

La Sicilia è risultata la regione più penalizzata, con prezzi che superano i 400 euro per un viaggio andata e ritorno e differenze che possono raggiungere il 700% rispetto alla bassa stagione. Anche altre destinazioni, come la Calabria, presentano prezzi elevati. In generale, viaggiare verso l’estero a Natale costa molto meno che viaggiare in Italia.

Lo studio ha individuato i voli più economici per ogni tratta, utilizzando il motore di ricerca Skyscanner, e ha calcolato la media per ogni tratta. Il prezzo medio per un viaggio aereo per le vacanze di Natale è di 199 euro, con cifre più elevate per le singole tratte. I voli più cari sono quelli per l’Italia, in particolare per la Sicilia, con il Milano-Catania e il Milano-Palermo che superano le 400 euro.

Viaggiare per le Isole costa di più, con un prezzo medio di 266 euro per un volo a/r durante i festivi, contro i 206 euro dei voli nella Penisola. I prezzi restano molto elevati, ma c’è una buona notizia: il prezzo medio è sceso del 7% rispetto all’anno scorso. Tuttavia, le tratte per le Isole sono aumentate leggermente, mentre le altre tratte sono diminuite.

Gli aumenti rispetto all’anno scorso sono più elevati per le Isole, con un aumento del 5% per le tratte per la Sicilia e la Sardegna, mentre le altre tratte sono diminuite. La tratta Milano-Catania è risultata la più costosa, con un prezzo di 437 euro, seguita dalla tratta Milano-Palermo, con un prezzo di 406 euro. Il volo che è aumentato di più a Natale rispetto a gennaio è stato il Milano-Catania, con un aumento di oltre il 700%.