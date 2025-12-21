Voli a Natale in Italia

I voli a Natale sono molto cari, specialmente per raggiungere mete italiane come la Sicilia e la Calabria. La tratta Milano-Catania è una delle più care, con prezzi che possono raggiungere fino a 437 euro per un viaggio andata e ritorno. Ciò è dovuto all’algoritmo utilizzato per determinare i prezzi, che lievita in maniera proporzionale alle prenotazioni.

Secondo Altroconsumo, i biglietti per le tratte interne possono costare sette volte più rispetto ai periodi di bassa stagione. Inoltre, i voli per l’estero possono essere più economici di quelli interni. La Sicilia è la regione più penalizzata, con prezzi che superano i 400 euro per un viaggio andata e ritorno sulla tratta Milano-Catania e differenze del 700% rispetto alla bassa stagione.

Le tratte più care sono quelle che collegano Milano e Roma alle regioni del Sud Italia, come la Sicilia e la Calabria. I prezzi per queste tratte possono superare i 400 euro per un viaggio andata e ritorno. Invece, i voli per l’estero possono essere più economici, con la destinazione meno cara che è Londra, con un prezzo di circa 70 euro per un volo andata e ritorno.

Le rilevazioni di Altroconsumo hanno rilevato che viaggiare per l’estero durante le vacanze natalizie può essere più conveniente che viaggiare in Italia. Le prime 7 tratte più care sono tutte per destinazioni nazionali di Isole e Sud Italia, e in quasi tutti i casi in partenza da Milano. In media, i voli per l’estero costano il 41% in meno rispetto a quelli per l’Italia. Per viaggiare da Milano e Roma verso Sicilia e Sardegna si spendono in media 266 euro per un volo a/r durante i festivi, contro i 206 euro dei voli nella Penisola.