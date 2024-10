Volevo solo scherzare su Mara Venier

Il nuovo programma di Luca Barbareschi, “Se mi lasci non vale”, debutta su Rai 2 il 21 ottobre e già genera polemiche, in particolare un commento che indirettamente coinvolge Mara Venier. Durante la presentazione del programma, Barbareschi ha criticato i giornalisti, accusandoli di aver dato troppa attenzione a una battuta da lui pronunciata come ospite di “Domenica In”. Mara Venier, durante l’ultima puntata del suo programma, ha ricordato un episodio tra loro, in cui Barbareschi ammette di aver chiesto a lei il dentifricio semplicemente per approcciarla. La risposta di Barbareschi alla domanda di Selvaggia Lucarelli, riguardante le sue intenzioni, fu provocatoria e umoristica, ma Barbareschi lamenta che la stampa ha amplificato e travisato la questione, sostenendo che si concentra su dettagli superficiali piuttosto che su argomenti rilevanti.

Barbareschi ha anche richiamato l’attenzione sull’importanza del ruolo sociale dei giornalisti, citando la defunta antropologa Ida Magli, la quale descriveva i giornalisti come “sacerdoti della comunicazione”. Ha esortato i cronisti a riflettere sulla loro responsabilità nella diffusione delle notizie e si è mostrato critico verso la superficialità di alcune notizie diffuse, sottolineando come in Italia accadano anche eventi di rilievo che meritano attenzione.

“Se mi lasci non vale” si propone di affrontare le problematiche di sei coppie in crisi, che trascorreranno sei settimane in una villa per cercare di superare le loro difficoltà. Barbareschi descrive il format come un esperimento sociale, paragonandolo al “Truman Show”, dove lui stesso seguirà le dinamiche delle coppie tramite monitor e interverrà per spiegare al pubblico gli sviluppi. Nel programma, Barbareschi intende presentare “coppie normali” – non celebrity o idealizzate, ma persone comuni – che tentano di riavvicinarsi dopo la crisi. L’obiettivo del programma è evidenziare come spesso ci lasciamo influenzare da ideali romantici irreali, come quello di “vissero tutti felici e contenti”, perciò il messaggio sembra essere che, nonostante le difficoltà, la realtà delle relazioni è complessa e merita attenzione.