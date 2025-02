Volevo qualcosa di speciale in giardino e con poco ho creato un habitat naturale intatto.

Gli stagni nei giardini offrono un’importante opportunità per sostenere la biodiversità anche in contesti urbani, diventando rifugi per diverse specie animali. Nonostante l’urbanizzazione riduca gli habitat naturali, gli stagni possono trasformarsi in punti di incontro tra natura e città, favorendo la vita. Il progetto MyPond, realizzato in Ungheria, ha dimostrato il ruolo fondamentale di questi ecosistemi nella conservazione della biodiversità urbana, raccogliendo dati da oltre 800 proprietari di stagni. I risultati indicano come fattori quali l’età dello stagno e la presenza di vegetazione influiscano sulla capacità di ospitare svariate specie. Stagni maturi e ben curati, con piante autoctone, offrono habitat ideali per anfibi e libellule, mentre stagni più giovani, privi di caratteristiche essenziali, sono meno adatti.

Una gestione attenta, evitando prodotti chimici, è cruciale per massimizzare i benefici ecologici. Mantenere una parte della riva accessibile alla fauna terrestre permette un facile accesso all’acqua. Gli stagni possono fungere da “stepping stones” per specie vulnerabili in contesti urbani frammentati, offrendo rifugi temporanei e siti di riproduzione. Creare uno stagno nel giardino non è solo un atto di cura nei confronti della natura, ma rappresenta anche un modo per riconnettersi con l’ambiente. Progetti come MyPond dimostrano che i cittadini possono contribuire attivamente alla conservazione della biodiversità, rendendo le città più vivibili. Un piccolo stagno può migliorare il microclima del giardino e arricchire l’esperienza per chi lo vive, creando armonia tra l’uomo e il mondo naturale circostante.