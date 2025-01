Volevano fare l’eutanasia perché “troppo vivace”, ora Lupa cerca qualcuno che la ami

Lupa, un cane di taglia media di 2 anni, era in procinto di essere sottoposta a eutanasia perché considerata “troppo vivace” dai suoi trascuratori. I volontari dell’AIPAE Odv della provincia di Messina l’hanno trovata in condizioni disperate. Lupa era affamata e assetata, lasciata a sé stessa e legata in un terreno di campagna da chi avrebbe dovuto prendersi cura di lei. Il suo salvataggio è avvenuto grazie a una segnalazione su Instagram risalente a giugno 2024, in cui sono state denunciate le sue gravi condizioni. La cagnolona ha rischiato la vita a causa della mancanza di cibo e acqua, e del sole cocente, ed è riuscita a sopravvivere per miracolo a un’eutanasia forzata.

La vivacità di Lupa è stata male interpretata dai suoi precedenti tutori, che l’hanno abbandonata piuttosto che prendersi cura di lei. Il suo abbandono sembra essere stato programmato, dato che nessuno ha tentato di riprendersi la responsabilità nei suoi confronti dopo il ritrovamento. Attualmente, Lupa è alla ricerca di una “famiglia per sempre” che le offra un ambiente sicuro e amorevole, dove non dovrà più soffrire di trascuratezza.

L’appello per Lupa è stato nuovamente condiviso su Facebook il 24 novembre da AIPAE odv, nella speranza che possa finalmente trovare un nuovo affetto e una nuova casa. La comunità è chiamata a unirsi per dare a Lupa l’opportunità di vivere una vita dignitosa, lontana dalle sofferenze passate. La storia di Lupa è un appello alla sensibilizzazione nei confronti degli animali abbandonati e maltrattati, sottolineando l’importanza di prendersi cura dei nostri amici a quattro zampe.