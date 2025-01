“Volevamo una femminuccia, ma va bene così”: il famoso attore papà per la terza volta a 58 anni fa l’annuncio

Alessio Boni annuncia con entusiasmo l’arrivo del suo terzo figlio, un maschietto atteso a febbraio, avvisando riflessioni più profonde sulla paternità e sul suo significato. L’attore, noto in Italia, si prepara a dare il benvenuto al nuovo bambino insieme alla moglie Nina Verdelli. La coppia, già genitori di Lorenzo e Riccardo, nati rispettivamente nel 2020 e nel 2021, esprime gioia per l’ampliamento della famiglia. Boni ha affrontato con leggerezza il fatto di non avere una figlia, dichiarando che, sebbene ci siano stati tentativi, accetterà la situazione con serenità qualora non dovesse arrivare.

In un’intervista con il settimanale Diva e Donna, Alessio Boni ha condiviso la sua esperienza di paternità, raccontando quanto sia felice di diventare padre per la terza volta. Desiderava avere figli, ma aveva sempre atteso di farlo con la persona giusta, conferendo grande importanza alla condivisione di questo momento con Nina. A 53 anni, Boni ha descritto la paternità come una gioia immensa, nonostante le difficoltà legate al sonno e alla vita quotidiana. I suoi figli, Lorenzo e Riccardo, lo hanno aiutato a comprendere il significato di “immortalità”, evidenziando come la sua eredità continui attraverso di loro, anche in sua assenza.

La carriera di Alessio Boni sta vivendo un periodo particolarmente positivo, segnato da successi sia personali che professionali. Oltre alla gioia per l’arrivo del terzo figlio, si prepara al debutto della miniserie evento “Leopardi – Il poeta dell’infinito” su Rai1, dove interpreta il conte Monaldo Leopardi, padre del celebre poeta Giacomo. Boni ha riflettuto sul personaggio, il quale era autoritario e le sue rigidità hanno influenzato la vita di Giacomo, spingendolo a battersi per la libertà e per i propri affetti. Interpretando questo ruolo, Boni ha preso in considerazione le sfide di essere genitore, sottolineando l’importanza di educare i figli ma permettendo loro di seguire il proprio cammino una volta acquisita la conoscenza.