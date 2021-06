Il quadro in questione, stavolta, è sicuramente autentico. Ma le buone notizie, per Vittorio Sgarbi, finiscono qui. Il critico d’arte e deputato della Repubblica, infatti, è indagato a Siracusa per l’esportazione illecita di una tela attribuita al maestro caravaggesco Valentin de Boulogne e il cui valore commerciale è stimato in cinque milioni di euro. Sgarbi e la compagna storica Sabrina Colle (anche lei indagata) sono ritenuti dagli inquirenti i proprietari “o comunque i detentori” del dipinto, che i carabinieri del Comando tutela del patrimonio culturale hanno ritrovato in un appartamento nel Principato di Monaco.