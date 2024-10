“Voleva prendere il mio posto” La Vip contro Sonia Bruganelli: la rivelazione lascia tutti a bocca aperta

Nell’ultima newsletter di Selvaggia Lucarelli, è emerso un importante retroscena riguardante Sonia Bruganelli, ex opinionista del Grande Fratello Vip, che avrebbe tentato di ottenere il posto di Lucarelli nella giuria di Ballando con le Stelle. Questo tentativo risale all’estate 2022, un periodo complicato per Lucarelli, caratterizzato da diverse controversie legate alla sua partecipazione al programma. Tra questi eventi ci furono la presenza del suo compagno Lorenzo Biagiarelli come concorrente, conflitti con la giuria, insulti pubblici da parte di Iva Zanicchi e la squalifica di Enrico Montesano. Anche la vittoria di Luisella Costamagna suscitò polemiche.

Lucarelli ha confermato che le voci su Bruganelli erano veritiere e ha rivelato di avere già la consapevolezza dei tentativi della Bruganelli di sostituirla. Secondo Lucarelli, dopo aver lasciato Mediaset in modo turbolento, Sonia avrebbe cercato di proporsi come giurata attraverso contatti ai vertici Rai. Tuttavia, Milly Carlucci, invece di offrirle la posizione di giurata, le avrebbe proposto un ruolo come ballerina, che Bruganelli ha rifiutato, decidendo però di partecipare all’edizione successiva.

Nonostante il tentativo di Bruganelli di prendersi il suo posto, Lucarelli ha affermato di non nutrire rancore. Ha spiegato di essere ben consapevole delle dinamiche televisive e ha notato che prima dell’inizio della stagione del programma, Bruganelli le aveva inviato un messaggio gentile, facendo finta di non essere a conoscenza della situazione. Lucarelli ha ironicamente commentato che non c’era nulla di male nel cercare di occupare il suo posto, soprattutto se si era a conoscenza della possibilità che potesse lasciare.

Le dichiarazioni di Lucarelli offrono uno sguardo sulle ambizioni e sulle strategie nel mondo televisivo, rivelando un clima di competizione anche tra volti noti del piccolo schermo. I futuri sviluppi tra Bruganelli e Lucarelli restano incerti, con Bruganelli che punta a nuovi ruoli e Lucarelli determinata a mantenere il proprio posto in giuria.