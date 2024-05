“Voleva lasciarlo, ma…” La rivelazione di un’amica di Siu su come erano i rapporti con il marito

Sono ancora tante le domande a cui gli inquirenti devono ora trovare una risposta sulla vicenda dell’influencer Siu. Quest’ultima al momento si trova ancora ricoverata in coma farmacologico all’ospedale di Novara, anche se non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

L’uomo Jonathan Maldonado in un primo momento ha detto agli agenti ed ai medici che la moglie era caduto sullo spigolo di un cassetto e che si era ferita. Tuttavia, è solo durante l’interrogatorio che ha cambiato versione ed ha detto che è stata lei a compiere un gesto autolesionistico.

Gli agenti per lui hanno disposto il fermo, visto che c’è un concreto pericolo di fuga. Dalle indagini inoltre, è anche venuto fuori che solo pochi mesi fa, la moglie lo aveva denunciato per maltrattamenti e poi aveva deciso di ritirare quella denuncia. Un’amica di Siu, intervistata da uno degli inviati di Pomeriggio Cinque, sulla situazione familiare ha detto:

Sapevo che le cose tra di loro non andavano bene già da tempo e che lei appunto avrebbe voluto lasciarlo, ma faceva fatica per via dei figli. Lui la aggrediva, voleva che cambiasse lavoro. Era impegnata nella difesa delle donne ed intanto subita le violenze a casa, non avrebbe mai cercato di togliersi la vita.

La situazione familiare di Siu e quali sono le sue condizioni attuali

Il dramma di Saukaina El Basri è avvenuto lo scorso giovedì, nella sua abitazione di Biella. Lo stesso marito ha allertato i soccorsi, dicendo che la moglie era rimasta vittima di un incidente domestico ed era in gravi condizioni di salute.

La donna che è stata trovata cosciente, davanti al marito che è salito con lei in ambulanza, ha dato conferma di questa versione. Tuttavia, dopo il trasporto in ospedale, le sue condizioni sono peggiorate improvvisamente, al punto tale da far decidere ai medici di metterla in coma farmacologico.

Al momento le sue condizioni restano gravi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. La procuratrice che si sta occupando del caso ha deciso di disporre il fermo del marito, che ora si trova nella casa circondariale di Biella, in attesa dell’udienza di convalida.