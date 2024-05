Voleva essere un cane e ha speso moltissimi soldi per diventarlo, ora vuole cambiare nuovamente, vuole diventare...

Addentrandosi nei meandri della psiche umana ci si può facilmente trovare davanti a rivelazioni che nessuno, o quasi, avrebbe mai immaginato.

Molto spesso il desiderio di essere qualcosa che non si è riesce a farsi strada dentro di noi portando a conseguenze inimmaginabili. Una delle testimonianze più assurde di tutto questo è la storia di Toko-San, il “pastore scozzese” più conosciuto al mondo e che sicuramente tutti noi avranno visto almeno una volta navigando tra le pagine del web. L’uomo che è divenuto famoso per aver speso decine di migliaia di dollari per un costume da cane più realistico che mai, adesso sempre però decisissimo a cambiare vita, le vesti del cagnolone sembra inizino a stare strette all’uomo che a breve mostrerà un’altra incredibile trasformazione.

Addio al finto pastore scozzese, nel futuro di Toko San sono altri gli animali da impersonare!

In molti si chiedono da dove derivi questo desiderio così ferrato di vestire i panni di un animale, per alcuni si tratta di una vera patologia, per altri un semplice desiderio di fuga dalla realtà, fatto sta che Toko-San non potrebbe prendere più seriamente di così la questione, e lo dimostrano le ingenti cifre che è disposto a spendere per i suoi costumi.

Quello da pastore scozzese è costato oltre 15 Mila dollari, un manufatto vero e proprio di altissima fattura che, tuttavia, richiede non poca cura al suo indossatore. Fare la vita da cane costringe infatti l’uomo a sporcare parecchio il suo costume, forse è questo uno dei motivi per cui starebbe pensando di cambiare animale da impersonare.

In una recente intervista Toko-San ha infatti dichiarato di nutrire il desiderio vestire altri panni, quello di una volpe o di un gatto gli sarebbero piaciuti molto, ma per via della stazza di questi animali e della sua dedizione ad impersonarli in maniera realistica questo diventa impossibile. L’altra scelta ricade dunque su un orso, o su un panda, questione ancora da decidere, ma entrambe i costumi probabilmente sarebbero più comodi di quello attuale.

Chissà quanto l’uomo dovrà spendere per il prossimo costume, ma conoscendo la sua maniacalità al riguardo siamo certi che il risultato sarà degno di nota. Intanto il seguito creato da questo personaggio continua ad aumentare e chissà che in futuro qualcuno sarà addirittura disposto a pagare per osservarlo, intanto però Toko-San preferisce rimanere anonimo per via del pregiudizio che le sue scelte continuano a nutrire ma sono sempre di più anche coloro che aspettano di scoprire la sua vera identità, questione sulla quale l’uomo potrebbe fare chiarezza in un futuro prossimo.