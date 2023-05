Voleva di attirare nuovi clienti, si ritrova sommerso di cani sconosciuti video

L’iniziativa di un negozio per attirare nuovi clienti si è tramutata in qualcosa di diverso: il video della mascotte che balla con cani sconosciuti.

Lo scorso primo maggio, per celebrare la ricorrenza della Festa del lavoro, un negoziante ha pensato di sponsorizzare in un modo particolare i propri prodotti. Ha assunto un ragazzo che, travestito con un costume da cane come una mascotte del cibo per animali, avrebbe dovuto attirare nuovi clienti. Le cose però sono andate diversamente da come pensato: non sono stati infatti gli umani a interessarsi all’iniziativa, ma tutti i cani che si trovavano a passare davanti al negozio. Il simpatico video che mostra quanto è avvenuto è stato condiviso sui social network ed è diventato in breve tempo virale.

Il video del ragazzo che si traveste con un costume da cane per attirare nuovi clienti, ma finisce per ballare con i cani è stato condiviso su TikTok dall’utente Luciernaga (all’account @ luciernaga. pe).

Il filmato, che già dal titolo augura un felice giorno del lavoro a clienti e amici (nel testo in spagnolo si legge infatti: «Feliz día a nuestros clientes y amigos»), è corredato da una breve didascalia che riporta le parole dell’imprenditore, informatico e inventore statunitense cofondatore di Apple Inc., Steve Jobs: «La unica manera de hacer un buen trabajo, es amar lo que haces» (tradotto in italiano: «L’unico modo per riuscire a fare un buon lavoro è amare quello che si fa»).

E in effetti, il ragazzo assunto come mascotte è riuscito a far un ottimo lavoro proprio per la spontaneità e l’allegria con la quale ha affrontato il compito affidatogli. Come mostra il video, il giovane vestito da mascotte sta promuovendo il marchio Primocao (un marchio spagnolo di cibo per cani e altri prodotti per animali). Vedendo il simpatico e morbido costume dall’aspetto simile al loro, tutti i cani che si sono trovati a passare davanti al negozio non hanno potuto fare ameno di fermarsi. Vedendosi quasi sommerso dai “clienti”, il ragazzo con naturalezza ha iniziato a ballare con i cagnolini, i quali felicissimi in piedi su due zampe hanno mostrato tutta la loro gioia e felicità per l’incontro inaspettato. Le immagini hanno fatto sorridere tutti gli utenti del web, che hanno lodato la gentilezza del giovane ringraziandolo per aver reso così felici i cagnolini.

@luciernaga.pe Feliz día a nuestros clientes y amigos ✨ #diadeltrabajo #1demayo #workday #storytime ♬ original sound – Luciernaga

Sui social network vengono condivisi spesso filmati che testimoniano l’amore per i giocattoli, per le mascotte e per i peluche che, come tutti i cuccioli del mondo (umani e non), gli animali domestici manifestano. Cani e gatti, spesso, trascorrono con i loro amichetti inanimati ogni momento delle loro giornate: alcuni sono convinti di poter condividere la loro pappa con i peluche (come ad esempio il Bassotto di nome Gideon), altri riescono ad addormentarsi solo con un giocattolino, altri ancora superano la tristezza dell’abbandono o della lontananza dei loro cari grazie ai giocattoli, come ad esempio la cagnolina Waffle. Quando poi questi giocattoli sembrano prendere vita, come è accaduto per i cagnolini davanti al negozio, allora la gioia dei quattro zampe sarà immensa come appare evidente dal video condiviso su TikTok. (di Elisabetta Guglielmi)