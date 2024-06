Voleva assolutamente vederlo, la richiesta strepitosa fa comprendere quanto sia speciale-VIDEO

‘Toc, Toc’, bussano al finestrino della macchina dello zoo ma non immaginereste mai di chi si tratta: una storia dolcissima.

Alle volte gli animali adottano dei comportamenti così ‘umani’ da farci quasi dimenticare che si tratta di una specie diversa dalla nostra, o forse anche migliore per certi aspetti. E’ quello che è successo a una famiglia in visita a un bioparco: bussano al finestrino della macchina dello zoo ma non si tratta di un operatore del posto bensì di un animale con uno spiccato senso materno. Ecco la storia che vi farà commuovere molto facilmente.

Bussano al finestrino della macchina dello zoo: la famigliola non credeva ai suoi occhi

Non capita tutti i giorni che una famigliola diventi oggetto di interesse degli animali dello zoo: solitamente ci si reca ai bioparchi per osservare la loro vita e i loro comportamenti ma, a quanto pare, anche noi umani destiamo una qualche curiosità. Infatti questa famigliola che era a bordo di una delle macchine che fanno il giro del parco, in mezzo agli animali, si ferma perché qualcuno si mette a bussare al finestrino.

E non si tratta di un operatore al lavoro o di un colpo dato per sbaglio: un dolcissimo esemplare voleva proprio attirare l’attenzione della famiglia, e in particolare di una mamma che teneva in braccio il suo neonato di pochi mesi. Sebbene si trovasse all’interno di una gabbia, nella quale era stato ‘ricostruito’ il suo habitat naturale, una scimmia ha chiesto di avvicinare al vetro il piccolo umano per poterlo osservare meglio: uno tra i comportamenti umani dei primati.

Bussano al finestrino della macchina dello zoo: la dolcissima scimmia compie un gesto materno

In occasioni come queste pare ancora più chiara la discendenza diretta tra noi e questi animali: scimmie e umani sono più simili di quanto pensiamo e queste immagini tratte dal video lo dimostrano. Esse hanno dei comportamenti molto simili a quelli che potremmo avere noi: è proprio il caso di questa scimmia che chiede che le si mostri meglio il neonato tenuto in braccio alla mamma. A separarli è il vetro della macchina e le sbarre della gabbia, ma queste barriere fisiche non frenano la dolcezza del gesto del primate.

Infatti non solo lo guarda con occhi dolci e innamorati ma avvicina il suo muso al vetro quasi come a volerlo baciare, esattamente come farebbe con un suo cucciolo. resta a fissarlo ancora per qualche secondo, davvero rapita da quel piccolo corpicino: la scena, che è stata ripresa ed è diventata in breve virale sui social, ha commosso tutti i presenti.