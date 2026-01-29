13.7 C
Volare per la Spagna da Milano Malpensa

Da stranotizie
Milano Malpensa conferma il suo ruolo strategico nel collegare l’Italia alla Spagna. Wizz Air e l’Ente Spagnolo del Turismo hanno presentato a Milano le novità per l’estate e i risultati record registrati dai flussi turistici tra Italia e Penisola Iberica.

Wizz Air ha trasportato in Italia oltre 21 milioni di passeggeri, con un aumento dell’8,9% rispetto all’anno precedente, operando su 271 rotte verso 33 Paesi. In Lombardia, il dato cumulativo supera i 35 milioni di passeggeri, confermando la regione come uno dei mercati più rilevanti per la compagnia.

Grazie agli 8 Airbus A321neo basati a Malpensa, Wizz Air ha programmato per l’estate un’offerta di 47 frequenze settimanali verso la Spagna, con oltre 1 milione di posti disponibili dalla regione, un aumento del 36%. Tra le novità, voli giornalieri verso Barcellona, Palma di Maiorca, Siviglia e Valencia, 10 collegamenti settimanali verso Madrid e 5 voli a settimana per Malaga. Nuovo protagonista della stagione sarà il collegamento verso Bilbao, operato quattro volte a settimana, mentre Alicante sarà servita 4 volte a settimana.

La partnership tra la compagnia low-cost e l’Ente spagnolo si conferma strategica, con oltre 3 milioni di posti verso la Spagna, un aumento del 26%. Complessivamente, Wizz Air opererà 25 rotte dedicate alla Penisola Iberica dall’Italia, sostenuta da una flotta nazionale di 30 aeromobili. Tra le destinazioni servite da Malpensa: Barcellona, Madrid, Palma di Maiorca, Siviglia, Valencia, Malaga, Alicante e il nuovo collegamento per Bilbao.

Con il rafforzamento dei collegamenti e l’aumento dell’offerta di posti, Milano Malpensa diventa sempre più un hub privilegiato per i flussi turistici verso la Spagna, consolidando il legame culturale ed economico tra le due nazioni.

