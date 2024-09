Volare con diabete di Tipo 1: le complesse interazioni tra microinfusori d’insulina e pressione atmosferica

Viaggiare in aereo può essere un’esperienza entusiasmante, ma per le persone con diabete di tipo 1 che utilizzano microinfusori di insulina, può presentare diverse complicazioni. Un recente studio presentato alla conferenza annuale della European Association for the Study of Diabetes ha messo in evidenza come le variazioni di pressione in cabina possano influenzare il funzionamento di questi dispositivi, aumentando il rischio di episodi di ipoglicemia.

L’alterazione della pressione atmosferica durante il volo può disturbare il rilascio regolare di insulina, compromettendo il controllo dei livelli glicemici. La ricerca, condotta in una camera ipobarica, ha simulato un volo commerciale, esaminando gli effetti delle variazioni di pressione su questi dispositivi medici. Durante le fasi di depressurizzazione, si è osservato che l’aria poteva accumularsi nei tubi del microinfusore, causando la formazione di bolle d’aria. Questo fenomeno può portare a un rilascio accelerato di insulina, incrementando il rischio di ipoglicemia se si verifica una somministrazione eccessiva.

Inoltre, durante la fase di ri-pressurizzazione al momento dell’atterraggio, il flusso di insulina può rallentare o interrompersi, aumentando il rischio di iperglicemia se la somministrazione non è adeguata. Situazioni di emergenza, come una perdita di pressione, possono aggravare ulteriormente questi rischi, potenzialmente portando a un’overdose di insulina.

Gli autori dello studio enfatizzano l’importanza di monitorare attentamente la situazione, poiché la risposta dell’organismo a un episodio di ipoglicemia può variare in base a fattori individuali come la sensibilità all’insulina e la dieta pre-volo. È quindi cruciale che i pazienti con microinfusori siano consapevoli di queste variabili.

Ka Siu Fan, coordinatore della ricerca, suggerisce precauzioni pratiche per chi vola. Si raccomanda di disconnettere il dispositivo prima del decollo per diminuire il rischio di somministrazione errata di insulina. Dopo aver raggiunto l’altitudine di crociera, è consigliabile ricollegare il microinfusore per mantenere il controllo glicemico.

Questa ricerca è significativa poiché mette in luce la necessità di informare medici, pazienti e compagnie aeree sui potenziali rischi del volo per chi vive con diabete, garantendo così il benessere dei passeggeri.