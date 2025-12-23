14.4 C
Volante Gran Turismo DD Pro 5Nm

Volante Gran Turismo DD Pro 5Nm

Offerta Amazon

Prezzo: €799.00 – €599.95

Valutazione: 5 / 5

FANATEC Officially Licensed Gran Turismo DD Pro PlayStation® Sim Racing Steering Wheel, Base and Pedals – Polyphony Digital 5Nm FluxBarrier Direct Drive – Set of 2 Pedals for PC, PS5, PS4

Scopri il mondo del sim racing con FANATEC

Il tuo sogno di diventare un pilota da corsa può diventare realtà con il nostro sistema di guida e pedali officiale Gran Turismo DD Pro, progettato per PlayStation 5 e PlayStation 4. Grazie alla nostra tecnologia Direct Drive, puoi godere di un’esperienza di guida più realistica e coinvolgente che mai.

Tecnologia avanzata

Il nostro servomotore Direct Drive da 5Nm è stato progettato in Germania per garantire prestazioni lineari e consistenti, grazie alla tecnologia FluxBarrier brevettata. Inoltre, puoi migliorare ulteriormente le prestazioni del tuo sistema con il kit di potenziamento Boost Kit 180 (venduto separatamente), che consente di raggiungere una coppia di 8Nm.

Caratteristiche principali

  • Base di raffreddamento passivo: la scocca in alluminio con dissipatore di calore passivo e componenti strutturali centrali garantisce un funzionamento ottimale.
  • Volante progettato da Polyphony Digital: grip in gomma con display OLED e striscia RevLED diffusa, diametro compatto di 280mm, ottimizzato per l’interfaccia PlayStation.
  • Set di pedali: perfetto per completare la tua esperienza di guida, con una risposta precisa e realistica.

Vantaggi pratici

  • Esperienza di guida più realistica e coinvolgente
  • Prestazioni lineari e consistenti grazie alla tecnologia Direct Drive
  • Possibilità di potenziamento con il kit Boost Kit 180
  • Base di raffreddamento passivo per un funzionamento ottimale
  • Volante progettato da Polyphony Digital per un’esperienza di guida unica

Acquista ora e scopri il tuo lato pilota! Non aspettare oltre per vivere l’emozione del sim racing con il nostro sistema di guida e pedali officiale Gran Turismo DD Pro. Ordina ora e scopri il tuo lato pilota!

