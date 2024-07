Volano stracci fra Cara e Rosica: “I suoi vicini di casa si lamentano della puzza nauseabonda del suo appartamento”, lei risponde

Dai tempi di Gemma Del Sud e di Laura Scimone, il trash virale ha sempre avuto spazio su Biccy e se un tempo popolava su YouTube, ora gran parte del nostro fabbisogno quotidiano ce lo fornisce TikTok fra una Rita De Crescenzo, un Leonardo Maini Barbieri e soprattutto una Cara.

Quest’ultima, proprio oggi, è stata presa di mira da Alessandro Rosica che da tempo sostiene che tutto ciò che vediamo è frutto della sua fantasia definendola “una pseudo tiktoker che inventa falsità per fare hype“. Nella storytelling di Cara, infatti, lei e Anthony si sarebbero lasciati da qualche settimana ma questo secondo Alessandro Rosica non sarebbe vero.

“L’avevo detto tante di quelle volte! Stanno insieme e intanto fanno hype con finte litigate per visibilità. Ho amici che vivono purtroppo lì vicino“, ha esordito, aggiungendo: “Inoltre i vicini si lamentano del puzzo nauseabondo che fuoriesce da quell’appartamento. Vi rendete conto chi rendete virali in Italia? Cara, devi mangiartene di pane prima di fare fesso a me“.

“Caro Alessandro Rosica (il cognome dice già tutto su di te) bella la diffamazione che mi stai facendo inventandoti il fastidio che provano i miei vicini della puzza nauseabonda del mio appartamento. Domani subbbito dai carabbbinieri pronta a denunciare, non ti preoccupare, non fingo, registrerò un video. Dovresti iniziare a pensare alla tua vita invece di ficcarti in mezzo alla vita delle altre persone. Comunque a me invece hanno riferito che non sarò la prima a denunciarti, quindi fossi in te cambierei mestiere. Auguroni per la prossima denuncia. Comunque incredibile come tutti siano ossessionati da casa mia. Ripeto: meglio la puzza in casa che la puzza addosso. Dai, pensiamo magari a farci un bel trapiantino di capelli? Che le stempiature stanno arrivando fino al terzo piano del mio appartamento puzzolente come lo chiami tu”.