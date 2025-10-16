Vola da Roma a Bratislava: nuova rotta Wizz Air in arrivo

Wizz Air ha annunciato una nuova rotta che collegherà Fiumicino a Bratislava, con voli giornalieri disponibili a partire dal 16 marzo 2026. Questo nuovo collegamento amplia le opzioni di viaggio convenienti per i passeggeri italiani, rafforzando Roma come hub strategico per la compagnia.

I voli saranno effettuati con aeromobili Airbus A321neo, noti per il loro minor consumo di carburante e il comfort a bordo. I biglietti sono già in vendita sul sito wizzair.com e tramite l’app ufficiale, con tariffe che partono da 19,99 euro. Bratislava è la capitale della Slovacchia, famosa per il suo centro storico e il castello che svetta sulla città. Questa destinazione offre un mix affascinante di cultura e storia, rendendola accessibile anche per coloro che vogliono esplorare l’Europa centrale.

L’introduzione di questa rotta evidenzia l’impegno di Wizz Air nel potenziare la propria presenza in Italia. Roma Fiumicino è il principale aeroporto della compagnia nel Paese, con oltre 580 dipendenti e una rete di 63 rotte verso 24 destinazioni. Recentemente, la compagnia ha assegnato un quattordicesimo aereo alla base di Roma e ha lanciato cinque nuove rotte, inclusi voli per Londra e Valencia.

Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air, ha sottolineato come questa nuova rotta rappresenti un passo importante nella strategia di crescita in Italia, fondamentale per il successo della compagnia. Nei dodici mesi passati, Wizz Air ha effettuato più di 25.000 voli da e per Fiumicino, trasportando oltre 5,4 milioni di passeggeri con un tasso di puntualità in costante miglioramento.