Musica

Void Of Sleep: musica italiana

Void Of Sleep: musica italiana

I Void Of Sleep, un gruppo italiano originario di Ravenna, è noto per la sua propensione a sperimentare soluzioni inedite nella musica. Il loro nuovo album, “The Abyss Into Which We All Have To Stare”, conferma la qualità delle loro precedenti uscite e promette un futuro promettente per la band.

Il chitarrista e membro fondatore Marco Galeotti, ha risposto alle domande sui loro lavori, sul nuovo album e su tutto ciò che ruota attorno ai Void Of Sleep. Ha spiegato che il nuovo album è stato scritto nel corso di tre anni, con un lungo lavoro di pre-produzione e registrazione a novembre 2024. Le prime idee per l’album risalgono al 2021, subito dopo l’uscita del loro precedente album “Metaphora”, che non ha potuto essere promosso a dovere a causa della pandemia.

La band ha dichiarato di essere stata ispirata dalle esperienze personali e dalle reazioni delle persone alla pandemia e alla situazione attuale, che ha portato a una caduta dell’etica e della morale. Non ci sono state particolari influenze o ispirazioni per l’album, ma piuttosto una raccolta di idee personali che sono state lavorate in sala prove.

I Void Of Sleep hanno anche sottolineato che le principali differenze rispetto ai precedenti album sono state causate dal cambio di formazione e da un nuovo approccio alla scrittura dei brani. Il nuovo album presenta un uso più massiccio di sintetizzatori, che hanno arricchito il sound della band e hanno permesso di esplorare nuove sonorità.

La band ha anche parlato dei loro gusti musicali, che sono molto eterogenei e influenzano il loro sound. Sono influenzati da ciò che ascoltano, ma non si sentono parte di una particolare scena musicale. Hanno dichiarato di non sentirsi stoner-sludge o progressive metal, ma piuttosto una band che cerca di innovare e sperimentare.

I Void Of Sleep hanno anche parlato dei loro live, che saranno molto immersivi e dinamici, con l’uso di synth e di un metronomo per poter riprodurre fedelmente i brani dell’album. Il loro prossimo impegno sarà il release show al Bronson il 14 novembre, dove suoneranno tutto il nuovo album.

In generale, la band è molto soddisfatta del nuovo album e del percorso che ha intrapreso, e si aspetta di poter continuare a innovare e sperimentare nel futuro.

