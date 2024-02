Voi come lo vedete di solito il bicchiere?

Mezzo pieno o mezzo vuoto? Se siete parte del team #bicchieremezzovuoto allora potrebbe esservi utile il nuovo libro di La Psicologia Positiva – Dr. Massimo Giusti, un manuale teorico-pratico da consultare periodicamente, ogni volta che ne avrete bisogno. In “Sempre mezzo pieno” troverete:

🔸tecniche e strategie del pensiero positivo

🔸consigli su come superare le difficoltà nell’applicare queste tecniche

🔸dati scientifici sullo studio della felicità

🔸abitudini da adottare ma anche quelle da evitare L’obiettivo è questo: vedere sempre il bicchiere mezzo pieno🥛