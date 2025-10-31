Vogue World: moda e cinema si incontrano a Los Angeles

La serata di Vogue a Hollywood per la quarta edizione di Vogue World ha lasciato tutti a bocca aperta. Dopo “Vogue World: Paris”, che ha onorato il legame tra moda e sport, quest’anno l’evento si è aperto a Los Angeles con un tributo all’unione tra moda e cinema. I leggendari Paramount Studios, famosi per film iconici come Colazione da Tiffany, si sono trasformati in una passerella straordinaria, dove attrici e modelle hanno sfilato indossando costumi cinematografici celebri e creazioni moderne.

In quest’occasione, alcune delle più rinomate costumiste di Hollywood, come Colleen Atwood e Milena Canonero, hanno collaborato con brand del calibro di Alaïa, Balmain e Valentino, realizzando abbigliamenti unici ispirati ai grandi film della storia del cinema. eBay, sponsor ufficiale dell’evento, ha fornito una selezione esclusiva di costumi e accessori. Inoltre, Jerry Lorenzo di Fear of God ha presentato una capsule limitata di otto pezzi, con i proventi destinati all’Entertainment Community Fund, a sostegno dei costumisti colpiti dagli incendi di Los Angeles.

Le performance di Nicole Kidman, Doja Cat e Gracie Abrams hanno emozionato il pubblico, insieme alle apparizioni di numerosi volti noti come Angela Bassett e Kendall Jenner. Il red carpet è stato un susseguirsi di glamour, animato dalle star con i loro look mozzafiato.

L’evento ha conseguito un notevole successo, raccogliendo 4,5 milioni di dollari per cause benefiche, portando il totale delle donazioni oltre 7 milioni nel corso della sua storia. La realizzazione di Vogue World è stata curata da un team eccezionale, tra cui Anna Wintour e il direttore creativo Juan Costa Paz, con il supporto di esperti in vari settori, dalla scenografia alla musica.