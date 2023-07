Vogstyle Uomo Sottile Caloroso Cappotto Invernale di Lana(XS-XL)

Descrizione prodotto

La super qualità del materiale in lana ti farà sentire bene quando lo indossi. Anche se è una giacca per l’autunno e l’inverno, ma non sarà pesante da indossare. Sarà morbido e liscio quando tocchi il materiale.

Se vuoi sembrare casual, puoi indossare un maglione o una camicia all’interno della giacca.

Occasioni: perfette per l’abbigliamento quotidiano casual, business, formale, ufficio, viaggi, vacanze, attività all’aria aperta, festa, fine settimana, regali natalizi di Natale …

Questo cappotto è sottile, manica lunga, tasche laterali, 3 bottoni sul davanti e bracciale, fenditura posteriore, colletto a turndown, comodo da indossare camicetta o maglione dentro, adatta una sciarpa durante l’inverno, calda e confortevole.

Dettagli dei prodotti

Materiale: 50% lana, 50% poliestere

Fodera: 100% poliestere

Dettagli: chiusura a 3 bottoni, 3 bottoni sul polsino, tasche laterali

Colori: nero / blu / grigio / rosso

Taglia

XS-XXL S-3XL XS-2XL S-3XL S-2XL S-2XL

Fuori produzione ‏ : ‎ No

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 46,9 x 34,29 x 9,1 cm; 1,08 Kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 26 ottobre 2016

ASIN ‏ : ‎ B01MCYC057

Numero modello articolo ‏ : ‎ VOGK116 Blue L

Categoria ‏ : ‎ Uomo

Materiale: 50% Lana,50% Poliestere

Chiusura: Bottone

Lavabile solo a secco

Stile scollo: Classico

Manica lunga

giacca blouson

73,00€