«There is a crack, a crack in everything. That’s how the light gets in. Amo questo verso di Leonard Cohen. C’è una crepa in ogni cosa ed è da lì che arriva la luce». In quest’ultimo anno le parole di Cohen hanno risuonato molte volte nella testa di Antonino Spinelli. Alle porte di Milano, dalla Divisione di Chirurgia del Colon e del Retto dell’Humanitas Research Hospital che dirige, Spinelli parla di Covid e soprattutto di quello che si vede oltre la crepa: delle tante cose che abbiamo dovuto cambiare ma che porteremo con noi, da adesso in poi. Cose all’apparenza piccole, magari, come è piccola la parola App. Ci sono App speciali che racchiudono storie. App costruite a partire da ciò di cui c’è più bisogno in questa epoca Covid: il contatto umano, ascoltando i medici preoccupati di non riuscire a seguire i propri pazienti, e i malati che spesso si sentono soli e senza riferimenti, prima e dopo l’intervento. App come quelle sviluppate in appena tre mesi da un team di Johnson & Johnson insieme ad alcuni clinici di centri di eccellenza.

Sono tre per ora – Colon Journey per il tumore del colon-retto, MyPancreas per il tumore del pancreas e Butterfly per la chirurgia bariatrica – e accompagnano il paziente nelle settimane che precedono l’operazione, nel periodo di ricovero e fino a molti mesi dopo, per aiutarlo nella gestione di ogni possibile complicanza, rispondere ai suoi dubbi e sostenerlo psicologicamente. «Anche nella chirurgia si sta capendo che l’esito di un intervento può dipendere molto da come il paziente si avvicina all’operazione, fisicamente ed emotivamente», spiega Spinelli: «Sappiamo, per esempio, che l’attesa prima dell’intervento, che con Covid si è dilatata, viene vissuta come tempo perso. Così, abbiamo pensato di usare la App Colon Journey per trasformarlo in tempo utile: in un solo mese è possibile migliorare molto il proprio stato fisico e recuperare parte del peso che spesso i pazienti con tumore del colon-retto perdono». Per questo alla App hanno collaborato anche nutrizionisti. Ma cosa fa esattamente? Manda messaggi in modo automatico ai pazienti, fornisce informazioni su cosa fare prima e dopo l’operazione, ricorda le terapie da assumere e i controlli, e pone delle domande. Domande molto semplici scritte in modo colloquiale, ma studiate appositamente per far emergere eventuali problemi. Si può rispondere con uno smile per dire che va tutto bene, una faccetta con la bocca dritta per dire “così così” e una con la bocca all’ingiù. Se le risposte negative si ripetono e si presentano condizioni di rischio, la App consiglia di chiamare il centro, di recarsi al pronto soccorso o di chiedere un supporto psicologico, a seconda dei casi. Queste informazioni vengono trasmesse anche a un “centro di controllo” e il sistema può segnalare al personale sanitario se qualcosa non va.

Stessa filosofia per MyPancreas. «Volevamo da tempo fornire ai pazienti uno strumento che potesse farli sentire seguiti anche fuori dall’ospedale», racconta Sergio Alfieri, direttore del Centro di Chirurgia del Pancreas del Policlinico Gemelli di Roma: «Le risorse per il Sistema sanitario nazionale sono molto poche e, salvo eccezioni, non c’è un servizio che possa occuparsi della loro qualità di vita quotidiana». Alfieri ha costituito un team multidisciplinare di esperti, tra cui il diabetista e l’endoscopista, coinvolgendo anche un gruppo di pazienti dell’associazione Il Nastro Viola: «Insieme – spiega – abbiamo affiancato il team di J&J nella realizzazione della App: si tratta di uno strumento per il paziente, non per il medico, e che vuole rispondere al suo bisogno di sentirsi preso in carico a 360 gradi». Anche in questo caso, la App interagisce con il paziente, per esempio facendogli muovere un cursore per indicare il livello di dolore percepito e chiedendogli di inserire i dati di glicemia e temperatura. Ma non solo: ci sono tutorial sulla ginnastica respiratoria, per diminuire il rischio di infezioni dopo l’anestesia e molto altro.

Anche per il trattamento chirurgico dell’obesità l’assistenza fa la differenza. La chirurgia bariatrica comporta un cambiamento radicale e c’è la necessità di guidare il paziente in maniera costante, prima e dopo l’intervento. «Covid ci impedisce di farlo nel modo ottimale», dice Marco Raffaelli, direttore della Chirurgia endocrina e metabolica del Policlinico Gemelli: «La App Butterfly non è uno strumento medico per la gestione clinica a distanza e non sostituisce il rapporto medico-paziente. Ma può essere un aiuto concreto: l’intervento è una sorta di nuova nascita. I pazienti devono re-imparare a mangiare e a convivere con una nuova immagine corporea. Questo può creare dei disequilibri nella sfera familiare, sociale e sul lavoro, perciò ci siamo concentrati molto anche sull’aspetto psicologico». Una volta programmato l’intervento, la App accompagnerà il paziente durante la fase di dieta pre-operatoria, aiutandolo nei momenti di cedimento, che sono normali quando si avvicina il giorno dell’intervento. «Conosciamo le criticità che un paziente affronta nei diversi momenti», aggiunge Alessandro Giovannelli, direttore dell’Istituto Nazionale per la Cura dell’Obesità (Inco) del Policlinico San Donato di Milano: «Subito dopo l’operazione si preoccupa di non sbagliare e delle eventuali complicanze. È importante consolidare le nuove abitudini alimentari e fargli comprendere che la sua immagine corporea è definitivamente cambiata. Spesso, per esempio, i pazienti dimenticano di bere: ecco allora che la App è programmata per ricordargli di assumere liquidi lontano dai pasti, per non avere alterazioni dell’alvo intestinale. Quando si riprende a mangiare cibo solido, inoltre, la App chiede se ci sono stati problemi a ingerirlo, se ci si sente più sazi, o più soddisfatti. Queste domande – dice Giovannelli – servono a rassicurare il paziente, a fargli capire che i suoi dubbi sono normali e anche a lanciare un alert nel caso qualcosa non stesse andando per il verso giusto. Per esempio, viene chiesto se ha avuto vomito: se il paziente risponde per due volte di sì, lo avvisa di contattare il dietista o il nostro centro. Ancora, la App chiederà al paziente se si ritrova nella sua immagine, se lo aiuta a stare meglio con se stesso e con i suoi familiari. E, in caso di risposte negative, gli consiglia di avere un ulteriore confronto con lo psicologo. Insomma, questo strumento è stato pensato per essere come un amico di chat. “Ciao – scriverà la mattina dell’intervento – oggi è il grande giorno :)”.