Voglio tornare ad essere innamorata

Simona Tagli, famosa showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello, ha annunciato la sua intenzione di abbandonare il voto di castità che aveva fatto nel 2009, in un’intervista per la trasmissione “Storie di donne al bivio”, in onda su Rai 2 il 19 ottobre. Durante l’intervista, Simona ha rivelato di aver trovato un nuovo amore e ha espresso il desiderio di rompere il voto con due noti personaggi italiani: Rocco Siffredi e Gianluca Vacchi. La sua storia riflette esperienze personali e un’evoluzione emotiva che ha suscitato grande interesse tra il pubblico.

Simona Tagli ha fatto un voto di castità il 10 dicembre 2009, legandolo alla sua dedizione come madre della piccola Georgia. Questo impegno è nato dalle difficoltà emotive seguite alla separazione dal padre della figlia, Francesco Ambrosoli, permettendole di concentrarsi completamente sul ruolo materno, che considera essenziale. Nell’intervista, ha dichiarato di non essersi mai pentita di questo periodo di astinenza, trovando forza nel suo legame con la fede. Oggi, però, ha deciso di cambiare rotta: “Sono pronta a rompere il voto di castità perché ho voglia di tornare ad amare,” ha affermato, evidenziando un significativo cambiamento nel suo approccio alla vita amorosa.

Durante l’intervista, ha confermato di aver trovato un nuovo fidanzato e ha manifestato l’intenzione di ufficializzare la relazione a breve. Questo ha alimentato la curiosità dei telespettatori riguardo all’identità dell’uomo che ha conquistato il cuore dell’ex gieffina. Il desiderio di rompere il voto di castità con celebrity come Rocco Siffredi e Gianluca Vacchi ha attratto l’attenzione dei media. Nonostante Siffredi sia sposato, Simona lo considera affascinante, mentre Gianluca Vacchi, per il suo stile di vita e notorietà, rappresenta un’altra figura di suo interesse.

Riflettendo sulle sue relazioni passate, Simona ha menzionato incontri con personaggi celebri come Alberto di Monaco e Antonio Zequila. Ha descritto Alberto come un “grande amatore” e Antonio come un “gentiluomo”, rivelando la sua ammirazione per entrambi. Le sue dichiarazioni indicano un approccio aperto e sincero verso le connessioni romantiche. Ora, pronta a vivere nuove esperienze d’amore, Simona Tagli sembra aver raggiunto una nuova consapevolezza di sé, pronta ad aprire un nuovo capitolo della sua vita.