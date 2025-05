Voglio Morire da Italiano: La Lettera del Tenente Russo

La Camera dei deputati ha approvato un decreto che riforma la cittadinanza italiana, un passo considerato storico dal deputato Andrea Di Giuseppe (Fdi). La riforma consente a coloro che sono nati in Italia o vi hanno vissuto per almeno due anni di riacquistare la cittadinanza dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2027. Questo cambiamento rappresenta una significativa opportunità per molti italiani che nel passato hanno perso la cittadinanza, obbligati da leggi risalenti a prima del 1992, che imponevano la rinuncia al passaporto italiano per chi acquisiva la cittadinanza di un altro paese.

Durante il dibattito, Di Giuseppe ha riportato la lettera di Attilio Mario Russo, un ex Tenente di Vascello della Marina Italiana, che vive in Florida. Nella lettera, Russo lamenta la mancanza di informazioni sulle leggi sulla doppia cittadinanza, che lo hanno portato a non richiedere in tempo il riottenimento della cittadinanza italiana, negandogli così un diritto fondamentale. Russo, quasi 88enne e decorato con numerose onorificenze, esprime la sua frustrazione per essere trattato come uno straniero privo di meriti, nonostante il suo servizio alla patria.

Di Giuseppe ha definito la situazione di Russo una “vergogna” finalmente risolta con la nuova legge, sottolineando che, sebbene Russo non abbia potuto vedere realizzato il proprio sogno di riacquisire la cittadinanza, altri in situazione simile avranno ora l’opportunità di riconquistare la loro dignità.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com