Torino – «Credo che nella mia classe saremo in tanti domani mattina a tentare la fortuna per entrare fra i mille fortunati che saranno vaccinati prima di tutti». Giacomo Gadaleta ha compiuto 18 anni a novembre e frequenta la terza B del liceo classico Alfieri di Torino. A metà giugno ha la maturità. Questa mattina, sul portale IlPiemontetivaccina della Regione i ragazzi dai 18 ai 28 anni possono iscriversi per l’open night del vaccino di sabato notte al centro della Reale Mutua nel quartiere Mirafiori. Mille inoculazioni dalle 21,30 alle 3,30 del mattino riservate ai giovanissimi.

Sarà una sfida fra compagni di classe?

«Immagino di sì. Dalla reazione partita sulla nostra chat alla notizia di questa possibilità penso che la concorrenza sarà notevole. D’altronde abbiamo tutti una gran voglia di andare alla maturità vaccinati visto che è in presenza e poi non vediamo l’ora di partire per il primo viaggio da liberi, senza timori e soprattutto senza dover fare tamponi. Prima di mezzogiorno mi metto al computer e provo a vedere se sarò uno di quei mille».

Una nottata diversa, in barba al coprifuoco. Invece della movida, il vaccino?

«Già, potrebbe anche essere l’occasione per trovarci con gli amici. Dalle informazioni che abbiamo letto chi può dimostrare di avere l’appuntamento ha l’autorizzazione a circolare. Il problema per alcuni di noi possono essere i trasporti, io ho la bicicletta e mi muovo tranquillamente anche di notte ma chi non ce l’ha può avere difficoltà».

Un vaccino cambia la vita?

«Abbastanza. Intanto ci sentiremmo tutti più sicuri. Per fortuna le mie due nonne sono già vaccinate e mio padre anche. Manca solo la mamma, ma se faccio il vaccino anche io siamo più tranquilli anche in famiglia, ci liberiamo dalle preoccupazioni di un anno intero di divieti».