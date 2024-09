“Voglio diventare mamma, ma non posso avere figli”: la famosissima attrice rivela il suo dramma personale

Nel 2022, Selena Gomez ha rivelato pubblicamente di soffrire di disturbo bipolare, una condizione che influisce significativamente sulla sua vita quotidiana. Durante un’intervista per ‘Vanity Fair’, la famosa cantante e attrice americana ha discusso apertamente di questioni personali e esistenziali, svelando dettagli finora sconosciuti del suo vissuto. Gomez ha descritto il suo legame speciale con il produttore Benny Blanco, esprimendo quanto si sia sentita amata, ma ha anche evidenziato le sfide legate ai suoi problemi di salute.

Una delle difficoltà principali che affronta è l’impossibilità di vivere una gravidanza, a causa di complicazioni mediche che metterebbero a rischio sia la sua vita che quella del bambino. Nonostante il suo enorme successo nel mondo della musica e del cinema – culminato nel suo ingresso nel ‘club dei miliardari’ grazie alla sua linea di cosmetici e alla carriera – Selena ha condiviso che, a 32 anni, il desiderio di diventare madre rimane forte. Tuttavia, la consapevolezza della sua condizione di salute le ha causato grande sofferenza. Ha dichiarato: “Non posso avere figli naturalmente. Le mie condizioni di salute metterebbero in pericolo sia me che il bambino”.

Inoltre, Gomez convive con il lupus, una malattia autoimmune che nel 2017 l’ha portata a sottoporsi a un trapianto di rene, un percorso difficile che ha dovuto affrontare nel tempo. Nonostante queste sfide significative, Selena non ha perso la speranza di diventare madre, esprimendo gratitudine per le opzioni disponibili come la maternità surrogata e l’adozione. Ha affermato che queste sono strade che sta considerando, sottolineando l’importanza di avere speranze per chi desidera con ardore essere genitore.

La sua carriera, che la vede protagonista nel piccolo e grande schermo, continua a fiorire, e il suo recente film “Emilia Perez” è stato presentato al Festival di Cannes, confermando così il suo talento e il suo status nell’industria dell’intrattenimento. Nonostante le difficoltà, Selena Gomez dimostra resilienza e una determinazione contagiosa, sostenendo che ci sono sempre vie per realizzare i propri sogni, anche in mezzo alle avversità.