«Vogliamo raccontare la storia di Anna Achmatova, una poetessa russa nata nei pr…

«Vogliamo raccontare la storia di Anna Achmatova, una poetessa russa nata nei pressi di Odessa nel 1889 e morta a Mosca nel 1966. Anche se Anna Achmatova voleva essere chiamata poeta, non poetessa, e non si chiamava, in realtà, Achmatova, si chiamava Gorenko; quando suo padre, un ufficiale della Marina russa, seppe che la figlia scriveva delle poesie, le disse “Non mischiare il nostro cognome con queste faccende disonorevoli”. Allora lei, invece di smettere di scrivere versi, pensò bene di cambiar cognome. E prese il cognome di una sua antenata da parte di madre, una principessa tartara: Achmatova.»

“Vi avverto che vivo per l’ultima volta” è il nuovo e imperdibile lavoro di Paolo Nori. In libreria e negli store online dal 21 febbraio.