Vogliamo la libertà, senza la necessità di avere la tessera del PD in tasca

“La grande novità del governo Meloni è che vogliamo una cultura libera, in grado di esprimersi senza necessità di avere la tessera del Pd”. Arianna Meloni, responsabile segreteria politica di Fratelli d’Italia, ha così esordito durante l’iniziativa ‘Spazio cultura’ a Firenze. Nel corso di un dibattito, moderato da Davide Desario, ha anche parlato di Donald Trump, sottolineando come i suoi metodi poco convenzionali, pur essendo controversi, possano avvicinare alla vittoria. Ha affermato che Trump vince per la crisi economica e per la crisi culturale legata all’ideologia woke e alla negazione dei valori fondamentali.

Arianna Meloni ha poi criticato i criteri di ammissione di università come Harvard, sostenendo che l’accesso dovrebbe basarsi solo su merito e capacità, piuttosto che su religione, colore della pelle o orientamento sessuale. Ha fatto anche gli auguri a Papa Leone XIV, esprimendo emozione per le sue parole di speranza.

Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di FdI, ha dichiarato che la cultura non è proprietà esclusiva della sinistra. Ha sottolineato che il partito non agisce per dispetto verso di essa, ma per riaffermare il proprio diritto di parlare di cultura. Ha ribadito che è insopportabile pensare che la cultura e Firenze appartengano solo alla sinistra. Infine, ha dichiarato che la cultura in Italia sta tornando libera e plurale, esprimendo l’importanza di mostrare capacità e risultati nel settore culturale.

Sintesi AI da StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com