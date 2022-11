"Vogliamo birra", il coro dei tifosi in Qatar-Ecuador – Video

“Queremos cerveza”, “vogliamo birra”. Il coro dei tifosi dell’Ecuador si alza dagli spalti durante il match con il Qatar, gara d’apertura dei Mondiali 2022. Negli stadi della Coppa del Mondo, come è noto, non è ammessa la vendita di alcol. Per trovare una birra ‘vera’ i tifosi devono allontanarsi dagli impianti. Il video pubblicato su Twitter dal giornalista Javier Lanza documenta la richiesta urlata dai tifosi. Il grido ‘di dolore’ è raccolto dalla Budweiser: il colosso produttore di birra, sponsor dei Mondiali, risponde con un tweet. “Musica per le nostre orecchie”, si legge nel messaggio che promette forniture speciali in Ecuador.

La hinchada #ECU ya tiene el primer hit del #FIFAWorldCup : “Queremos cerveza, queremos cerveza” pic.twitter.com/Pk91fYLug5 — Javier Lanza (@javierlanza) November 20, 2022