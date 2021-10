“I due testimoni ascoltati con la formula dell’incidente probatorio, la terza teste è rientrata in Romania e non si presentata, hanno chiarito che c’è stata una piena legittima difesa. Una cosa è certa: il colpo di pistola è partito mentre veniva perpetrata un’altra aggressione da parte di questo ragazzo, il quale dopo averlo fatto cadere a terra avrebbe raccolto qualcosa di indeterminato”. Lo spiega all”Adnkronos Gabriele Pipicelli, difensore dell’ex assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera Massimo Adriatici che il 21 luglio scorso uccise in strada, con un colpo di pistola, Youns El Boussettanoui.





