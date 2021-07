“Sono estremamente vicina alla sorella della vittima e mi piacerebbe dirle che leggendo questo appello e questa voglia di non piegarsi, il pensiero è tornato a me stessa, a 12 anni fa, quando ero sola, quando mi trovavo a sostenere una guerra nell’immaginario di tutti, prima ancora che nelle aule di tribunale. Penso a me quando mi trovavo a dire che mio fratello Stefano non era un santo né un eroe, ma che non doveva morire”. Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, si è battuta a lungo per ottenere giustizia. Proprio per questo Bahija El Boussettaoui ha chiesto il suo aiuto. Suo fratello Youns, 39 anni, è stato ucciso una settimana fa a Voghera da Massimo Adriatici, ex assessore comunale alla Sicurezza della Lega, ex poliziotto e avvocato penalista.

Ilaria, questa donna la ritiene un modello.

“Beh, chiaramente mi ha particolarmente toccata questa vicenda, anche per le modalità in cui si è svolta. Fin da subito ho cercato di capire, ma si fa davvero fatica ad immaginare che si possa uccidere così una persona. Sentiremo dire le più svariate cose sulla vittima, me le aspetto. L’operazione per infangarlo è già iniziata, ma mi piacerebbe ricordare a tutti che a prescindere da chi fosse, da quali fossero le sue scelte di vita, nessuno può annientare i diritti di un altro essere umano. E’ una cosa in cui credo fermamente e non lo dico solo per la mia vicenda personale, per mio fratello. Lo dico perché è una battaglia di civiltà, perché i diritti sono qualcosa sul quale non si può scendere a compromessi. Soprattutto sui diritti degli “ultimi” perché sono i più indifesi. Io mi auguro che la magistratura non faccia sconti a nessuno. Devo anche dire che mi fa paura questo uso delle armi, il fatto che sia così comune. E’ vero che Adriatici era un ex poliziotto ma non era più in servizio. E dall’altra parte c’era un ragazzo non solo in evidente stato di difficoltà ma anche disarmato e indifeso. Mi ha fatto paura vedere la facilità con cui è stato compiuto quel gesto dello sparo”.

Bahija le ha espressamente chiesto aiuto.

“Voglio conoscere questa ragazza, incontrarla al più presto e dirle che sono a sua disposizione. Perché questo è quello che ho scelto di fare dopo la morte di mio fratello”.

Lei ha combattuto per anni e ancora lo sta facendo per ottenere giustizia per Stefano. Ormai è una veterana. Che consiglio pensa di poterle dare?

“Lei non si deve fermare. Non deve avere paura di niente e di nessuno. Deve andare avanti a testa alta perché il suo scopo è quello della ricerca della verità. Ci saranno momenti difficili, attimi di sconforto in cui le sembrerà di fare tanta fatica a vuoto. Purtroppo ho imparato sulla mia pelle che non sempre lo Stato ci tutela, anzi. Spesso chiede a noi sorelle, madri, padri, fratelli di farci carico di quello che dovrebbe essere il suo ruolo. E questo richiede tanta fatica perché vuole dire non avere un istante di tempo per elaborare il lutto. A volte sembra quasi di venire sottoposti a un ulteriore violenza oltre a quella del dolore per la perdite del nostro caro. Spero solo che questa ragazza non venga lasciata sola. Invito le persone, i giornali a non far calare l’attenzione su questo caso. Non facciamo che tra una settimana sia tutto dimenticato e che lei rimanga da sola. Perché io non posso dimenticare che se sono qui anche grazie a voi”.